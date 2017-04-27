Hürriyet Emlak’a yeni genel müdür
Konut satışları 20l6’da rekor kırarak 1,3 milyonu aştı. Tüm olumsuz koşullara rağmen gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Pazarın önemli aktörleri arasına son donemde emlak portalları da girdi. Alım satımdaki payları giderek artan emlak portalları arasında en önemlilerinden biri de Hürriyet Emlak.
Portal, pazar payını istikrarlı bir şekilde artırıyor. Hürriyet Emlak’ta genel müdürlük görevine finans sektörünün deneyimli isimlerinden Hakan Çelik getirildi.
Çelik, Hürriyet Emlak ekibine katılmadan önce, Vodafone Türkiye iştiraki, müşteri operasyonları ve dijital hizmetler şirketi Vodafone Bilgi’de altı yıl boyunca genel müdür olarak görev yaptı.
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