Hyundai Assan’a başkan oldu
Türkiye’nin önemli otomobil üreticilerinden biri olan Hyundai Assan, yeni CEO ve başkanını açıkladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dönemsel olarak her iki yılda bir değişim yapan markanın yeni başkanı, otomotivde 29 yıl tecrübesi olan Ickkyun Oh oldu. Türkiye’deki görevine 1 Ağustos’ta başlayacak olan Oh, 1989 yılından bu yana Hyundai Motor Company’nin çeşitli departmanlarında görev alıyor.
Oh, Hyundai’deki görevine başladıktan sonra özellikle Avrupa pazarına yoğunlaştı.
Beş yıllık İngiltere çalışma hayatından sonra rotasını 2015 yılında Rusya’ya çeviren Oh, Türkiye’deki yeni görevinde alternatif yakıtlı, çevreci otomobillerin Türkiye’de yaygınlaşmasını hedefliyor.
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