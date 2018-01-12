İcra direktörü oldu
The Middle East Communications Network (MCN), Ortadoğu’nun önde gelen reklam ve pazarlama iletişim ajansı ağlarından biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, Türkiye yönetiminde üst düzey bir atama yaptı. MCN’nin Türkiye’deki şirketi IPG MCN Mediabrands Türkiye’nin icra direktörlüğü görevine Jad Chababi atandı. Chababi, MCN’nin UM ve PromoQube dahil olmak üzere Türkiye’deki tüm operasyonlarını denetlemek ve iştirakleriyle olan ilişkileri yönetmek üzere görevlendirildi.
Jad Chababi, yeni görevinde şirketler arasında tutarlılık sağlamak, ürün geliştirmek, bilgi aktarımı ve alışverişi gerçekleştirmek, kaynakları optimize
etmek, yapıyı gözden geçirmek ve sunulan ürünün iyileştirilmesi için verimlilikleri kontrol etmek gibi sorumluluklar üstlenecek.
Chababi’nin Türkiye dahil olmak üzere birçok pazarda 15 yılı aşan bölgesel medya operasyonlarını yönetme tecrübesi, bölgedeki pazarlar, medya trendleri ve tüketici dinamikleri konusunda deneyimi bulunuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?