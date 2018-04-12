İDO’da üst düzey atama

Nisan 12, 2018 0 Yorum 48 Okunma
İDO’da üst düzey atama

İDO, üst düzey bir atama ile yönetim kadrosunu daha da güçlendirdi. Semra Erener Özalçın, İDO’nun stratejik planlama, iş geliştirme, satış pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Son olarak 2014 yılı ocak ayı itibariyle Atlasglobal Havayolları’nın ticari operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışan Özalçın, Türk Hava Yolları’nda çalıştığı 15 yıllık dönemde ise beşi yönetsel roller olmak üzere toplam yedi farklı bölümde görev aldı.

Özalçın, Türk Hava Yolları’ndaki kariyeri boyunca stratejik planlama ve yatırımlar, bilgi kontrol ve analiz mühendisi, slot koordinasyon alanlarında çalıştı.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap