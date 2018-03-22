İK grup başkanı oldu
Borusan Holding üst yönetim ekibinde önemli bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Semra Akman’ın Borusan Danışmanlık Genel Müdürü olarak atanmasının ardından Borusan Holding’in İK grup başkanlığı görevine Nursel Ölmez Ateş getirildi. Ateş, profesyonel kariyerine 1995 yılında Migros’ta başladı.
Koç Topluluğu’nun farklı şirketlerinde 23 yıl çalışan Ateş, insan kaynakları fonksiyonunda çeşitli üst düzey görevler yaptı.
İnsan kaynakları alanında derin bir deneyime sahip olan Ateş, son dokuz yıldır Ford Otosan’da insan kaynaklarından sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yapıyordu.
Ateş, iş güvenliği, endüstriyel ilişkiler, iç koçluk gibi alanlarda uzmanlaştı.
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