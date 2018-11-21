İki şirketin başına geldi
Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama markası Garenta ve online ikinci el otomobil alım satım platformu ikinciyeni.com’un yeni genel müdürü Emre Ayyıldız oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Ayyıldız, 2004 yılında satın alma uzmanı olarak başladığı kariyerine, 2005 yılında strateji departmanı lideri olarak devam etti.
2007 yılında girdiği filo kiralama sektöründe birçok kademede görev alan Ayyıldız, Ağustos 2011’de Çelik Motor ailesine katıldı.
Çelik Motor bünyesinde sırasıyla operasyon müdürlüğü, satış & pazarlama müdürlüğü gibi farklı görevlerde bulundu.
Ayyıldız, Çelik Motor çatısı altında faaliyet gösteren “Bulur” ve “Praticar” markalarından da sorumlu olacak.
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