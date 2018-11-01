İki üst düzey atama
OYAK Maden Metalürji Grubu, bünyesindeki sekiz şirketiyle Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticileri arasında yer alıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
12 bine yakın çalışanı bulunan şirketin üst yönetiminde önemli bir değişiklik oldu. OYAK Maden Metalürji Grup Başkanlığı görevine Toker Özcan atandı.
Özcan, son olarak OYAK Grup şirketlerinden İskenderun Demir ve Çelik’in (İsdemir) genel müdürlüğünü yapıyordu.
Özcan’dan boşalan İsdemir’in genel müdürlüğü görevine de Mesut Keyfli getirildi. Keyfli, İsdemir’de işletmeler genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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