İK’nın başına geçti
Otomotiv, metal, gıda, enerji, gayrimenkul, ambalaj ve alüminyum gibi sektörlerde faaliyet gösteren Kibar Holding, insan kaynağına çok önem veriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket bu doğrultuda insan kaynakları alanında uzman bir ismi transfer etti. Kibar Holding’te insan kaynakları bölüm başkanlığı görevine Şennur Kuru atandı.
Meslek hayatına 1999 yılında Toprakbank’ta başlayan Şennur Kuru, Yıldız Holding, Sabancı Holding ve Enerjisa’da insan kaynakları alanında çalıştı.
Avea’da organizasyonel gelişim direktörlüğü ve Sabancı Holding’te grup insan kaynakları direktörlüğü görevlerini üstlenmesinin ardından son olarak Türk Telekom’da insan kaynakları iş ortaklığı direktörlüğü görevini yerine getirdi.
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