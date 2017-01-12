İK’ya yeni isim
Giderek keskinleşen rekabet ortamında insan kaynaklarının şirket organizasyonlarındaki önemi artıyor.
Şirketler, insan kaynağının ve iş süreçlerinin yönetilmesinden yetkinlik ve performans yönetimine, çalışan bağlılığına kadar pek çok konudan sorumlu olan İK yönetici erim seçerken eskisinden çok daha dikkatli.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Anne bebek beslenmesi sektörünün önemli oyuncularından Danone, İK yönetiminde önemli bir değişikliğe gitti. Nutricia Anne Bebek Beslenmesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Şehnaz Zaimoğlu atandı. Kariyerine 2000 yılında insan kaynakları uzmanı olarak başlayan Zaimoğlu, yurtdışı deneyimi olan bir isim.
2014-2016 yılları arasında Grup Danone Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ekibi’nde görev aldı. Danone Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Organizasyonel
Gelişim Müdürü olarak görev yapan Zaimoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun. 2004 yılmda Danone ailesine Hayat Su İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak katılan Zaimoğlu İK yetenek yönetimi gibi alanlarda görevler üstlendi.
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