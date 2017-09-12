İK’yı yönetecek
Türkiye’de önemli bir insan kaynağına sahip olan KPMG, bu alanda önemli bir atama yaptı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
KPMG Türkiye’nin yeni insan kaynakları direktörü, insan kaynakları, bankacılık, finans, telekom ve kamu sektörlerinde lokal ve uluslararası iş deneyimi bulunan Emre Çavuşoğulları oldu.
Çavuşoğulları, profesyonel kariyerine ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak başladı. Daha sonra Garanti Bankası ve Volkswagen Doğuş Finans’ta çalıştı. 20012007 yılları arasında Kanada’da farklı kurumlarda insan kaynakları yöneticiliği yaptı.
2007 yılında Türkiye’ye dönen Çavuşoğulları, HSBC, Brightstar Telecom ve Dedeman Holding’te görevler üstlendi. Çavuşoğulları, 2013’te EY Türkiye’ye tdansfer oldu.
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