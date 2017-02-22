İlaç sektöründe kadın genel müdür
Pierre Fabre, 140 ülkede ilaç, aile sağlığı ve dermokozmetik alanlarında faaliyet gösteren bir Fransız şirketi. Uzun yıllardır Türkiye’de de faaliyet gösteren şirket, genel müdürünü değiştirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Sağlık sektöründeki deneyimiyle dikkat çeken Hande Demirdere, Pierre Fabre İlaç’ın yeni genel müdürü oldu.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olan ve 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Hande Demirdere, kariyerine Novartis’te medikal müdür olarak başladı.
Novartis’te grup medikal müdürü ve ürün müdürü pozisyonlarında görev yaptıktan sonra, 2006 yılında Boehringer Ingelheim’da grup medikal müdürü oldu.
2007 yılında ise Abbott’a katılarak iki yıl Türkiye’de, altı yıl Rusya’da satış ve pazarlama yöneticiliği yaptı. Demirdere, 2015 yılından bu yana Takeda’da iş birimi direktörü olarak çalışıyordu.
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