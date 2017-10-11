İletişimden sorumlu olacak
Yaklaşık 105 yıldır Türkiye’de akaryakıt dağıtım, pazarlama, rafinaj alanlarında faaliyet gösteren ve 670 akaryakıt istasyonu bulunan BP Türkiye’nin iletişim müdürü değişti.
Bu pozisyona Eda Gökay atandı. Gökay, bu yeni göreviyle BP’nin arama ve üretim ile pazarlama ve dağıtımı kapsayan tüm iş kollarının iletişim stratejilerinin oluşturulması, medya ilişkileri, dijital iletişim ve kurumsal iletişimden sorumlu olacak.
Profesyonel iş hayatına Aygaz’da kurumsal iletişim biriminde başlayan Eda Gökay, 15 yıldır reklam, enerji ve ilaç sektörlerinde kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve kamu ilişkileri gibi çeşitli alanlarda yöneticilik görevlerinde bulundu.
Gökay, BP bünyesine katılmadan önce Roche İlaç’da kamu ilişkileri müdürü olarak görev yapıyordu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?