İnci Holding yönetimine katıldı
Temelleri Cevdet İnci tarafından 66 yıl önce atılan, ağırlıklı olarak otomotiv tedarik sanayiinde faaliyet gösteren İnci Holding’in bugün 2 bin 650 çalışanı ve dokuz şirketi bulunuyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 14 büyüyen İnci Holding, ürünlerinin yüzde 63’ünü 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor.
İnci Holding, büyüme hedefleri doğrultusunda yönetim ekibine yeni bir isim ekledi. Sektörün A deneyimli isimlerinden Zeki Şafak Ozan, icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak şirkete katıldı.
Ozan, Eczacıbaşı Topluluğu’nda 24yıl farklı üst düzey pozisyonlarda bulundu.
2013-2016 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nda başkan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Kale Endüstrisi Holding’te icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve CEO olarak çalıştı.
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