İnci Holding yönetimine katıldı

Kasım 19, 2018 0 Yorum 132 Okunma
İnci Holding yönetimine katıldı

Temelleri Cevdet İnci tarafından 66 yıl önce atılan, ağırlıklı olarak otomotiv tedarik sanayiinde faaliyet gösteren İnci Holding’in bugün 2 bin 650 çalışanı ve dokuz şirketi bulunuyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 14 büyüyen İnci Holding, ürünlerinin yüzde 63’ünü 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

İnci Holding, büyüme hedefleri doğrultusunda yönetim ekibine yeni bir isim ekledi. Sektörün A deneyimli isimlerinden Zeki Şafak Ozan, icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak şirkete katıldı.

Ozan, Eczacıbaşı Topluluğu’nda 24yıl farklı üst düzey pozisyonlarda bulundu.

2013-2016 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nda başkan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Kale Endüstrisi Holding’te icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve CEO olarak çalıştı.



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