ING Avusturya’ya CEO olarak atandı
Son dönemde yurtdışına transfer olan yönetici sayısında artış söz konusu. ING Bank Türkiye, yurtdışına üst düzey yönetici transfer eden şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
ING Bank bu kez Türkiye’den Avusturya’ya CEO düzeyinde bir atama gerçekleştirdi. ING Bank Türkiye’de genel müdür yardımcısı ve icra kurulu üyesi olarak görev yapan Barbaros Uygun, ING Avusturya’nın bundan sonraki büyüme stratejisine liderlik etmek üzere CEO olarak atandı.
Uygun, Avusturya’da veri ve teknoloji odaklı dönüşüme liderlik yapacak. 2012 yılında ING Bank Türkiye’ye bireysel bankacılık genel müdür yardımcısı olarak katılan Barbaros Uygun, 2013 yılından itibaren mevcut görevine ek olarak ING Bank Türkiye’nin icra kurulu üyesi ve ING Menkul’un yönetim kurulu başkanı olarak da görev yapmaya başladı.
Bankanın yapısal ve kültürel dönüşümüne öncülük eden yönetim ekibinde yer alan Uygun, görev yaptığı dönemde bankanın dijital dönüşümüne, yeni iş modellerinin uygulanmasına ve iş ortaklıkları yapısının oluşturulmasına liderlik etti.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?