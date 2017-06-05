ING Bank Türkiye’den yurtdışına transfer
Türkiye’deki ING Bank ekibinin projeleri, ING’nin merkezinde de dikkat çekiyor. Türkiye ekibinden sık sık yurtdışına transfer haberleri geliyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
ING Bank Türkiye’nin KOBİ ve bireysel kredi tahsis genel müdür yardımcısı Murat Sarı, ING Grubu Bireysel Krediler Global Başkanı olarak atandı.
2011 yılında ING Bank Türkiye’ye katılan Murat Sarı, ING Bank’ın kredi tahsis yönetiminde önemli projelere imza attı. ING’nin, borcuna sadık kredi müşterilerinin faiz yükünü hafifleten “risk skoru bazlı ihtiyaç kredisi” ürününü Türkiye’de ilk kez uygulayan banka olmasına katkı sağlayan Sarı, KOBİ ve bireysel kredi altyapısını yeniledi.
Bu kapsamda, kredi başvuru süreçlerini değiştirip gelişmiş veri analizleriyle güçlendirilen dijital KOBİ ve bireysel kredi süreçlerinin tasarlanmasında stratejik sorumluluklar aldı.
Murat Sarı’nın görevde bulunduğu dönemde, ING Bank’ın bireysel kredileri 2,5 kat büyüdü. Sarı, ING Bank KOBI kredilerinin 3 kat büyümesine ve 9,4 milyar TL’ye ulaşmasına katkı sağladı.
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