İngiltere’nin başına geçti

Temmuz 26, 2018 0 Yorum 89 Okunma
İngiltere’nin başına geçti

Avantaj ve ödüllendirme hizmetleri, yerinde hizmet yönetimi ve evde bakım hizmetleri alanlarında 80 ülkede her gün 100 milyon kişiye hizmet veren Sodexo’nun üst düzey yönetiminde önemli bir atama yapıldı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Sodexo’nun 2012 yılından bu yana icra kurulu başkanlığı görevini yürüten Burçin Ressamoğlu, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İngiltere organizasyonunun icra kurulu başkanı oldu.

Çalışan yan hakları, teşvik ve ödüllendirme ve tüketici sadakat programları alanında dijital platform yönetiminde uzman bir şirket olan Sodexo İngiltere, uluslararası markaların global çalışan yan haklarını ve tüketici sadakat programlarını yönetiyor.

Şirketin yeni dönem büyümesinden sorumlu olan Ressamoğlu, aynı zamanda Sodexo Grubu’nun İngiltere ve İrlanda Liderlik Komitesi’nde görev alacak.



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