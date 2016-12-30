İnşaat sektöründe yeni atama

Aralık 30, 2016 0 Yorum 23 Okunma
İnşaat sektöründe yeni atama

İnşaat, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri. Sektörde giderek kızışan rekabet satış ve pazarlama bölümlerinin önemini artırıyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Bu nedenle son dönemde inşaat sektöründe sıkça yeni atama haberleri görüyoruz.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’un finans sektörünün deneyimli isimlerinden Sefer Altıoğlu ile birlikte hayata geçirdiği Mint İnşaat da satış ve pazarlama kadrosunu güçlendirmek için üst düzey bir transfer yaptı.

İnşaat sektörünün deneyimli isimlerinden Fisun Kapki, Mint İnşaat Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna getirildi.



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