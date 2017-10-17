İpragaz’ın başına geçti
Türkiye enerji sektörünün köklü şirketi İpragaz’ın yeni CEO’su Eyüp Aratay oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
1994 yılından bu yana İpragaz’da çeşitli görevlerde bulunan Aratay, Selim Şiper’in Petrol Ofisi’ne transfer olmasıyla bu koltuğa oturdu.
Eyüp Aratay, İpragaz’ın tüm temel segmentleri kapsayan bir enerji şirketine dönüşümünde önemli görevler üstlendi.
Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği’nin (SSDGD) kurucu başkanı da olan Aratay, halen dernek başkanlığı görevini ve TOBB Doğal Gaz Meclisi başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.
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