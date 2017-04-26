İş geliştirmeden sorumlu olacak

Nisan 26, 2017 0 Yorum 141 Okunma
İş geliştirmeden sorumlu olacak

Nielsen Türkiye yönetim ekibinin önemli isimlerinden olan Erdem Tolon, Mart 2017 itibarıyla Nielsen Media Research Genel Müdürü ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine ek olarak Türkiye, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan’ın aralarında bulunduğu CEE Bölgesi iş geliştirme direktörü sorumluluğuna getirildi.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Nielsen Türkiye’nin dijital dönüşümüne çok değerli katkılar sağlayan Tolon, 2017 yılında Digital Ad Ratings çözümüyle, dijital mecralarda kampanyalara ait ratinglerin belirlenmesine yönelik çalışmanın Türkiye’de hayata geçmesini sağladı.



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