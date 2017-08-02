İş makinelerinin başına geçti

Ağustos 2, 2017 0 Yorum 87 Okunma
İş makinelerinin başına geçti

Türkiye’nin önde gelen iş makineleri üreticisi olan ve Komatsu, Volvo Trucks, Crown, Dieci ve Terex Finlay markalarının distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları’nın genel müdürlük görevini Eşref Zeka üstlendi.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

1995 yılında iş hayatına Temsa’da satış temsilcisi olarak başlayan Zeka, Temsa Motorlu Araçlar’da sırasıyla satış yöneticiliği, satış planlama yöneticiliği, otomotiv satış müdürlüğü, pazarlama müdürlüğü, satış ve pazarlama direktörlüğü ve 2014 yılından bu yana da genel müdürlük görevlerini üstlendi.



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