İSG üst yönetiminde değişim sürüyor
Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’nin yönetiminde 2017 yılı sonunda başlayan değişim süreci devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İSG’de eylül ayı başında CEO koltuğunda değişiklik olmuş ve havacılık sektörünün deneyimli ismi Ersel Göral, İSG CEO’su olarak göreve başlamıştı.
Şimdi de mali işler genel müdür yardımcılığı (CFO) görevine Fikret Cömert getirildi. Cömert, farklı sektörlerdeki Türkiye’nin önde gelen firmalarında üst düzey pozisyonlarda 20 yılı aşkın bir süredir çalışıyor.
Bu arada Yücel Ecer de İSG ailesine ticari işler direktörü olarak katıldı. Ecer, havacılık sektöründe 20 yıllık bir deneyime sahip. Yücel Ecer, son olarak Antalya Havalimanı terminal işletmecisi ICF’de üst düzey yönetici olarak çalışıyordu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?