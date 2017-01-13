İspak’ın mali işlerinden sorumlu olacak
Metal, otomotiv, yapı malzemeleri, gıda, gayrimenkul, lojistik ve enerji gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren Kibar Holding’in son dönemde odaklandığı alanlardan biri de ambalaj sektörü.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İspak Ambalaj’la dört kıtada 35 ülkeye ihracat yapan holding, bu alandaki yatırımlarına hız verdi. İspak, 2017’de açmayı planladığı yeni fabrikayla yılda 40 bin ton üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
Şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda yönetimde de bazı yeniliklere gitti. Mali İşler Direktörlüğü’ne Aylin Tuğ getirildi.
2002 yılında Deloitte Ankara ofisinde işe başlayan Tuğ, 2005-2009 yılları arasında Lafarge Çimento’da sırasıyla finansal analist ve finansal kontrolör, 2010-2012 yılları arasında ise SJ Johnson’da iş analisti olarak görev yaptı.
2013 yılında Heinz Türkiye’nin, 2014-2016 yılları arasında ise Schindler Türkeli Asansör’ün mali işler genel müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü.
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