ISS Catering’e yeni genel müdür
Türkiye’nin önemli catering şirketlerinden ISS Catering’in genel müdürlüğüne Süleyman Bilici atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Nisan 2016’dan bu yana yönetim danışmanlığı yapan Bilici, Pegasus Airlines, Azersun Holding (Azerbaycan) ve Osmanlı Menkul için detaylı çalışmalar gerçekleştirdi.
Bilici, daha önce de Pepsi Bottling Group (2003-2007) ile Yıldız Holding’in (2012- 2014) Türkiye şirketlerinde dönüşümsel değişiklikler ve spesifik görevlerle yeniden yapılanma çalışmaları yapmıştı.
ISS’deki diğer önemli değişim de insan kaynakları alanında oldu. ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı’na Bahar Tura atandı. Tura, 2014 yılında ISS Türkiye’ye katılmıştı.
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