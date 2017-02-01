İstanbul’a geri döndü
Four Seasons Hotels İstanbul’un yeni genel müdürü Tarek Mourad oldu. Uluslararası lüks otelcilik sektöründe 20 yılı aşkın yöneticilik deneyimine sahip olan Mourad, İstanbul’a yabancı bir isim değil.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Daha önce Raffles İstanbul, Le Royal Meridien Bahreyn, Sheraton Doha’da farklı pozisyonlarda çalışan Mourad, 2007-2011 yılları arasında Four Seasons Hotels Sultanahmet’de genel müdür olarak görev yapmıştı.
Son olarak Fairmont Hotels ve Resorts Amman’da görev alan Mourad, Ain Shams Üniversitesi Yüksek Ticaret Fakültesi mezunu. American Hotel & Lodging Educational Institute’den otel yönetim diploması da bulunuyor.
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