iyzico’nun satış direktörü oldu
Ödeme hizmetleri şirketi iyzico, büyüme hedefleri doğrultusunda ekibini de büyütüyor. Şirket, 120 kişilik ekibini 2018 sonuna kadar 180 kişiye çıkarmayı hedefliyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
iyzico, bu hedefleri doğrultusunda yeni bir transfer gerçekleştirdi. Online ve offline perakende sektöründe deneyimli olan Mehmet Varoğlu, iyzico’nun satış direktörü oldu.
Varoğlu, iyzico’nun tüm yurtiçi ve yurtdışı satış operasyonlarını yönetecek. Tchibo’da kariyerine başlayan Varoğlu, daha sonra Metro Cash & Carry’de kategori yöneticiliği yaptı. Ardından Rocket İnternet ve N11’de de yöneti olarak çalıştı.
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