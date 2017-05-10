İzocam’da koltuk değişimi
İzocam, Türkiye’de 1965 yılından bu yana yalıtım sektöründe faaliyet gösteriyor. 2006 yılında Fransız Saint Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu’nun ortak olduğu şirket, üst yönetimde yeni bir yapılanmaya gitti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirketin 2002 yılından bu yana genel müdürlüğünü yürüten Nuri Bulut koltuğunu Levent Gökçe’ye devretti.
Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ’de Türkiye genel direktörü olan Levent Gökçe, 1999’dan bu yana Saint-Gobain Weber’de çalışıyor.
Gökçe, şirkette sırasıyla satış müdürlüğü, satış ve pazarlama direktörlüğü ve genel direktörlük gibi pozisyonlarda bulundu. A. Nuri Bulut ise Saint Gobain Grubu içinde farklı bir sorumluluk üstlenecek.
Bulut, Saint Gobain Delegasyonu Türkiye Direktörü olarak atandı. İş hayatına 1978 yılında Tokar A.Ş’de proje mühendisi olarak başlayan Bulut, 1981’den bu yana İzocam’da çalışıyor.
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