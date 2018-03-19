Japonya’dan Avrupa’ya transfer
ABD markası Lilly, 1950 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. Lilly, Türkiye’den insan kaynağı ihraç eden önemli sağlık şirketlerinden biri. Bu doğrultuda şirkette önemli bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2014’ten bu yana Lilly Japonya’da diyabet ve büyüme hormonu iş birimi kıdemli direktörü olarak görev yapan Kadir Tepebaşı, Lilly’de merkezi Almanya olan Almanya, Avusturya ve İsviçre Bölgesi’nin başkanı ve genel müdürü oldu. Tepebaşı, Lilly’deki kariyerine 1996’da Lilly Türkiye ürün müdürü olarak başladı.
Şirkette uzun yıllar yurtiçinde ve yurtdışında önemli pozisyonlar üstlendi. 2010-2014 yılları arasında Lilly Türkiye’nin ilk Türk genel müdürü oldu. 2014’ten beri Lilly Japonya’da çalışıyordu.
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