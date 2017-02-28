JTI’de yeni yapılanma
JTI Türkiye’deki pazarlama departmanını yeniden yapılandırdı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu kapsamda altı yıldır JTI Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevini üstelenen Özgür İnceoğulları, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Orta Asya, Moğolistan, Kafkasya ve Belarus’tan oluşan CIS+ Bölgesi’nin Strateji ve Portföy Direktörü olarak atandı.
12 ülkede 30’dan fazla markanın sorumluluğunu üstelenen Özgür İnceoğulları, JTI Türkiye’ye 2001 yılında katılmıştı. Özgür İnceoğulları’ndan boşalan JTI Türkiye Pazarlama Direktörlüğüne ise Lisa Righi getirildi.
JTI’daki görevine 2000 yılında Cenevre merkez ofiste Global Tanzim Teşhir Ekibi’ne katılarak başlayan Lisa Righi, 2010 yılından bu yana bölgesel pazarlamanın yönetimini yapıyordu.
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