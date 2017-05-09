Kale Endüstri Holding’e yeni CEO
Temelleri 1953 yılında İstanbul Tahtakale’deki bir atölyede atılan Kale Endüstri Holding, bugün güvenlik sektörünün önemli oyuncularından biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, kilit dışında, elektronik geçiş kontrol sistemleri, çelik kapı, para kasası, yangın kapısı, pencere sistemleri, sigortacılık hizmetleri ve alarm güvenlik hizmetleri sektöründe de faaliyet gösteriyor.
2016 yılında Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim tesisi olan Çerkezköy fabrikasını kuran Kale Endüstri Holding, sadece Türkiye’de değil yurtdışında da büyümeyi hedefliyor.
Şirket büyüme stratejileri doğrultusunda yeni bir CEO atadı. Kale Endüstri Holding’e ait tüm şirketlerin yönetim süreçlerine liderlik edecek olan yeni CEO Zeki Şafak Ozan, globalleşme stratejisi, yeni yatırımlar ve uluslararası iş ortaklıklarından da sorumlu olacak.
İş hayatına Türk Ekonomi Bankası’nda (TEB) analist olarak başlayan Zeki Şafak Ozan, 1992’de Eczacıbaşı Topluluğu’na katıldı. 19921994 yılları arasında topluluğun İngiltere’de bulunan şirketi VitrA UK’de, 1994-1997 döneminde ise Almanya’daki VitrA Bad’da ticari müdürlük görevini üstlendi.
Gruba ait farklı şirketlerde genel müdürlük görevlerinin ardından son olarak 2013-2016 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nda başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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