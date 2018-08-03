Kalite direktörü olarak görev alacak
Novartis Türkiye bünyesinde 12 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Novartis İlaç’ta kalite güvence bölüm direktörü olarak görev yapan Dilek Limboz, kalite direktörlüğü görevine atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kariyerine 2000 yılında GSK bünyesinde kalite kontrol alanında başlayarak farklı rollerde görev alan Limboz, 2006 yılında Novartis Türkiye’ye katıldı.
Novartis’te ruhsatlandırma uzmanı, kalite kontrol, üretim strateji gibi alanlarda çalıştı. Novartis Teknik Operasyonlar Kurtköy Fabrikası’nda kalite uygunluk müdürü olarak görev yaptı.
Önceki haber Güvenlikte entegre çözümler sunacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?