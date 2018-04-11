Kanada ülke başkanı oldu
Nisan 2015’ten bu yana Takeda Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Gamze Yüceland, Takeda Kanada’ya ülke başkanı olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dokuz yıl önce Türkiye pazarına giren ilaç şirketi Takeda, AR-GE odaklı global bir Japon şirketi. Araştırma faaliyetlerini onkoloji, gastroenteroloji ve merkezi sinir sistemi tedavi alanlarına yoğunlaştıran şirket, başarılı çalışanlarını yurtdışına transfer ediyor.
Bu transferler Takeda Türkiye’nin genel müdürü ile devam ediyor. Gamze Yüceland, şirketteki görevine Takeda Kanada’nın ülke başkanı olarak devam edecek. Yüceland aynı zamanda EUCAN (Avrupa-Kanada) Bölgesi’nin yönetim kurulu üyesi olacak.
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