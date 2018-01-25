Kanal satış müdürü oldu
Bilgisayar üreticisi olan ve Motorola markasıyla da akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Lenovo’da Türkiye şubesinin kanal satış müdürü Gökhan Maviş oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son yedi yıldır Lenovo Türkiye’de iş ortakları yöneticiliği görevini yürüten Maviş, iş hayatına bankacılık sektöründe başladı.
2000 yılında teknoloji sektörüne geçiş yapan Maviş, beş yıl satış müdürlüğü yaptıktan sonra 2005’de Microsoft’ta kanal yöneticisi olarak çalışmaya başladı.
Beş yıllık Microsoft deneyiminin ardından ise 2010’da Lenovo’ya satış yöneticisi olarak transfer oldu.
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