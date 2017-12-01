Kanaldan sorumlu olacak
Ağ teknolojileri alanında dünyanın önemli şirketlerinden biri olan Zyxel, Türkiye genel müdürü olarak Tuğba Şişik’i göreve getirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kanaldan sorumlu genel müdür olarak atanan Şişik, Zyxel’in Türkiye’deki kanal operasyonunu yöneten ekibe liderlik edecek. Tuğba Şişik, Metro Mümessillik ve Medyasoft’ta satış ve pazarlama müdürü, Bilkom’da bölge müdürü, Adobe Systems’te bayi ve distribütör müdürü olarak görev yaptı.
Şişik, Zyxel’e katılmadan önce son olarak Samsung bünyesinde eğitim satış müdürü olarak çalıştı.
Satış yönetimi ve kanal yönetimi alanında 25 yılı aşkın iş tecrübesi bulunan Şişik, yeni yapılanma sürecinde Zypartner ağını güçlendirecek yeni stratejiler üzerine odaklanmayı planlıyor.
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