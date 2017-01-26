Kariyer.net’e yeni CEO
1999 yılında kurulmasının ardından 2000 yılında iLab Ventures şirketleri arasına katılan Kariyer.net, 2017 yılında önemli bir değişime hazırlanıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2007 yılından bu yana genel müdürlük görevini sürdüren Yusuf Azoz, görevini 6 Şubat 2017’de Fatih Uysal’a devrediyor.
Kariyerine 1999 yılında Danone’de başlayan Fatih Uysal, şirketin Türkiye ofisinde birçok farklı markada sorumluluk üstlenmesinin ardından 2006 yılında Danone Group Genel Merkezi’ne (Fransa) Global Pazarlama Müdürü olarak atandı.
Fatih Uysal, yurtdışı görevindeki son yılını Ortadoğu, Avrupa ve Latin Amerika’dan Sorumlu Global CRM Direktörü olarak Hollanda’da geçirdi. 2010 yılında Türkiye’ye geri dönerek Vodafone bünyesinde pazarlama direktörü olarak göreve başladı.
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