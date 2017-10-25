Kariyer.net’ten Ofix.com’a transfer
2012 yılında kurulan Ofix.com, kırtasiye, teknoloji, kartuş/ toner, gıda, temizlik, mobilya ve yapı market ürünleri gibi, ofislerin temel ve genel ihtiyaçlarını karşılamak amacı taşıyan bir ofis marketi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son dönemde hızlı bir tanıtım kampanyası dönemine giren şirket, üst düzey bir yönetici transfer etti. Telekom ve internet sektörlerinde 15 yılı aşkın süredir çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunan Mahmut Tüzün, Ofix.com’un pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı oldu.
Tüzün’ün uzmanlık alanları arasında, pazara giriş ve büyüme stratejileri oluşturma, müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirme, müşteri değer yönetimi gibi alanlar bulunuyor.
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