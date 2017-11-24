Kasap Döner’e transfer oldu
Türkiye’nin geleneksel lezzetleri denilince ilk akla gelen ürünlerden biri olan döner aynı zamanda ciddi bir ekonomi yaratıyor. Döner pazarının yaklaşık 1,5 milyar TL büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son dönemde bu sektörde markalaşma yatırımlarının arttığını görüyoruz. Bu alana yönelik yatırımlarıyla dikkat çeken markalardan biri de Kasap Döner…
“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz” sloganıyla sektöre giriş yapan Kasap Döner, yeni bir transfer daha gerçekleştirdi.
Kemal Bozkuş, Global Restoran Yatırımları’nın üretim ve tedarik zinciri süreçlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı. Bozkuş, son 15 yıldır Bereket Döner’de üretim, satın alma ve kaliteden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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