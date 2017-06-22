Kaspersky Lab’a yeni genel müdür
Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, Türkiye ofisine Ivan Romashko’yu genel müdür olarak atadı. 2014 yılından bu yana şirket bünyesinde görev alan Romashko, Kaspersky Lab’ın Türkiye’deki faaliyetlerinden ve şirketin bölgedeki konumunu güçlendirmekten sorumlu olacak.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Romashko, Kaspersky Lab’ın işletmeden tüketiciye (B2C) pazarındaki güçlü konumunu sağlamlaştırmak ve işletmeler arası (B2B) pazardaki varlığını güçlendirmek amacıyla, stratejik planlama ve uygulama projeleri geliştirecek.
Ivan Romeshko, Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü olarak İstanbul’da görev yapacak ve doğrudan şirketin Ortadoğu, Türkiye ve Afrika’dan sorumlu genel müdürü Maxim Frolov’a bağlı olarak çalışacak.
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