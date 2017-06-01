Kibar Holding’in mali işlerini yönetecek
Türkiye’nin önemli sanayi şirketlerinden Kibar Holding’te finansın üst yönetimi değişti. Kibar Holding’te mali işler direktörlüğüne İpek Başar getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Çalışma hayatına 2001 yılında PricewaterhouseCoopers’ta bağımsız denetim bölümünde başlayan Başar, 20042006 yılları arasında Pfizer Türkiye’de,
2006-2008 yılları arasında Sabancı Holding’te, 20082012 yılları arasında EnerjiSA’da görev yaptı.
Kasım 2012 tarihi itibarıyla Kibar Grubu’na Kibar Enerji’de CFO görevini üstlenerek katılan Başar, kariyerine Kibar Holding mali işler direktörü olarak devam edecek.
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