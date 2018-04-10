Kibar’dan Sabancı Holding’e transfer
Sabancı Holding’in 2018’de çimentoda önemli girişimler yapabileceğini kısa bir süre önce dergimizde yazmıştık. Bu alanda yeni yatırım fırsatlarını kollayan holdingte ilk önemli adım grup başkanlığındaki bayrak değişimiyle geldi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bünyesinde Akçansa, Çimsa ve Yünsa şirketlerini bulunduran Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı’na Dr. Tamer Saka atandı. 2014 yılından bu yana Kibar Holding CEO’su olarak görev yapan Tamer Saka, 2 Nisan’da göreve başlayacak.
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayan Tamer Saka, Arthur Andersen ve Ernst & Young şirketlerinde Risk Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu müdür iken 2004 yılında Risk Yönetim Direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katıldı.
2010-2011 yılları arasında VVillis Londra’da, içinde Türkiye’nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev alan Saka, Aralık 2011 ‘de katıldığı Kibar Holding’te 2014 yılından beri CEO’luk görevini yürütüyordu.
Kibar Holding’te Tamer Saka’dan boşalan CEO’luk görevini ise grup COO’su Haluk Kayabaşı vekaleten üstlendi. 1981’de Assan Demir ve Sac Sanayi’de çalışmaya başlayan Kayabaşı, 1998’de Kibar Holding bünyesinde dış ticaret koordinatörlüğü görevini yürütmeye başladı.
2012’de metal grup başkanlığı görevine geldi. Nisan 2014’te ise Kibar Holding COO’luğuna (Chief Operating Officer) atandı.
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