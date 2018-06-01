KİD’e genel sekreter

Haziran 1, 2018 0 Yorum 94 Okunma
KİD’e genel sekreter

Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) genel sekreterliği görevine Fatma Karakuloğlu atandı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Karakuloğlu, KİD’in üye/paydaş ilişkileri ve idari işlerinin yanı sıra iletişim faaliyetlerini de yürüterek, KİD yönetim kuruluna direkt bağlı çalışacak.

25 yıldır halkla ilişkiler sektöründe bulunan Karakuloğlu, markaların iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve iletişim süreçlerinin yönetilmesi, itibar yönetimi, lider iletişimi, kriz iletişimi alanlarında aktif görev aldı.



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