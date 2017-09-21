Kızılay’ın başına geçti
Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun AFAD Başkanlığı’na atanmasının ardından boşalan Kızılay genel müdürlüğü için son karar verildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kızılay genel müdürlüğüne genel başkan danışmanı Dr. İbrahim Altan getirildi. Gönüllü olarak başladığı insani yardım çalışmalarında çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Dr. İbrahim Altan, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani İşler Birimi Türkiye temsilciliğinin yanında,
Kızılay genel başkan danışmanlığı görevini üstleniyordu. 1999’dan sonra Türkiye’de meydana gelen tüm doğal afetlerde fiilen çalışan Dr. İbrahim Altan, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın danışma kurulu üyeliği, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün Sosyal Riski Azaltma Projesi’nin yürütme kurulu üyeliği L görevlerinde bulundu.
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