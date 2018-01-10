Klinik araştırmalara yeni müdür
Özellikle solunum, otoimmünite, kardiyovasküler, metabolik hastalıklar ve onkoloji alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik reçeteli ilaçlar alanında çalışan AstraZeneca, önemli bir transfer yaptı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, sektörün deneyimli isimlerinden Müyesser Giray’ı klinik araştırmalar müdürü olarak bünyesine kattı. Giray, iş hayatına 2003 yılında Optimum CRO bünyesinde klinik araştırmalar uzmanı olarak başladı.
Aynı şirkette kalite müdürü ve klinik araştırmalar proje müdürü oldu. 2006 yılında Pfizer Türkiye’ye geçerek burada bir süre klinik araştırma uzmanlığına devam etti.
Giray, daha sonra Johnson & Johnson Global Klinik Operasyonlar Departmanı’nda sırasıyla klinik proje müdürü, kalite müdürü ve hematoloji, psikiyatri klinik araştırmalar birim müdürü olarak çalıştı.
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