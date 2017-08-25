KMD’ye yeni başkan
Mobilya, ev geliştirme, teknoloji, kişisel bakım, kozmetik, aksesuar, hobi, kırtasiye, sinema, eğlence gibi modern perakendecileri temsil eden Kategori Mağazacılığı Derneği’nin(KMD) yönetim kurulu başkanı değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2017’nin ocak ayında yapılan genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Tekin Acar işlerinin yoğunluğu nedeniyle başkanlık görevini MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’a devretti.
Dernekte başkan değişirken yönetim aynı kaldı. Yönetim kurulu başkan vekilliği görevini Alp Önder Özpamukçu, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini Murat Gigin sürdürmeye devam edecek.
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