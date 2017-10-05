Koçak, GSK’da BT lideri oldu
GSK Türkiye Bilgi Teknolojileri Departmanı Lideri, Başar Uyanık Koçak oldu. Koçak, kariyerine 20042006 yılları arasında Logo şirketinde ERP uzmanı olarak başladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2006-2014 yılları arasında, Roche’da sırasıyla proje müdürü, bölgesel proje müdürü, medikal bilgi yönetiminden sorumlu global program müdürü olarak görev yaptı.
2014-2015 yılları arasında Bayer’de Bilgi teknolojileri iş ortaklığı ve portfolyo müdürü görevlerini yürüttü. 2015-2017 yılları arasındaki son görevi ise Teva IT direktörlüğüydü.
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