Koçak, GSK’da BT lideri oldu

Ekim 5, 2017 0 Yorum 62 Okunma
Koçak, GSK’da BT lideri oldu

GSK Türkiye Bilgi Teknolojileri Departmanı Lideri, Başar Uyanık Koçak oldu. Koçak, kariyerine 20042006 yılları arasında Logo şirketinde ERP uzmanı olarak başladı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

2006-2014 yılları arasında, Roche’da sırasıyla proje müdürü, bölgesel proje müdürü, medikal bilgi yönetiminden sorumlu global program müdürü olarak görev yaptı.

2014-2015 yılları arasında Bayer’de Bilgi teknolojileri iş ortaklığı ve portfolyo müdürü görevlerini yürüttü. 2015-2017 yılları arasındaki son görevi ise Teva IT direktörlüğüydü.



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