KoçSistem ile gruba döndü
Geçtiğimiz haftalarda kulis sayfalarımızda Koç Grubu’nun bilgi teknolojileri şirketi KoçSistem’de boşalan genel müdürlük koltuğuna Mehmet Ali Akarca’nın getirildiğini yazmıştık.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Koç Grubu’ndan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Mehmet Nalbantoğlu’ndan boşalan KoçSistem genel müdürlüğü koltuğuna Mehmet Ali Akarca oturdu.
Akarca, Koç Grubu’na yabancı bir isim değil. 2001-2012 yılları arasında grupta üst düzey yönetici olarak çalıştı. Akarca, son olarak Türk Telekom Grubu’nda kurumsal müşteri başkanı ve kurumsal iş birimi genel müdürü olarak görevini sürdürüyordu.
Lisans eğitimini Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Akarca, Surrey Üniversitesi’nde de pazarlama ve turizm alanlarında yüksek lisans yaptı.
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