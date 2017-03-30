Kordsa’da CEO’luk bayrağını devraldı
Sabancı Holding’te başlayan dönüşüm sürecinin etkileri sürüyor. Geçtiğimiz hafta Sanayi Grup Başkanlığı görevine Kordsa CEO’su Cenk Alper’in getirildiğini yazmıştık.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Cenk Alper’den boşalan koltuğa ise Ali Çalışkan getirildi. 31 yıldır Kordsa’da çalışan Çalışkan, 2015’ten bu yana Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
1986’da Kordsa’da teknik büro mühendisi olarak çalışmaya başlayan Çalışkan, daha sonra da Kordsa içerisinde farklı görev ve kademelerde önemli projelerin hayata geçmesinde rol aldı.
Çalışkan, Temmuz 2015’ten bu yana yürüttüğü Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdür Yardımcılığı görevinde ise Kordsa’nın üretim ve AR-GE üssü olan Türkiye fabrikasının pazar payının artmasında ve AR-GE liderliğinde etkin rol oynadı.
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