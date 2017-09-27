Korn Ferry’ye yeni genel müdür

Eylül 27, 2017 0 Yorum 83 Okunma
Korn Ferry’ye yeni genel müdür

Yıllık 1 milyar doların üzerinde ciroya sahip olan insan kaynakları ve danışmanlık şirketi Korn Ferry’nin 85 global ofisi bulunuyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Türkiye’de 20 yıldır faaliyet gösteren şirketin genel müdürü değişti. Sektörde 20 yılı aşkın deneyimi bulunan Banu Beste Başol, Korn Ferry Türkiye’nin genel müdürü olarak atandı.

Kariyerine Korn Ferry’de başlayan ve burada 10 yıl çalışan Başol, daha sonra iki farklı uluslararası şirkette insan kaynakları yöneticiliği yaptı.

Daha önce Korn Ferry Türkiye’nin genel müdürlük görevini yürüten Nilgün Langenberg ise Amsterdam’a transfer oldu.



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