KPMG Türkiye’de yeni dönem
Dünyanın önde gelen denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketlerinden KPMG, Türkiye’de 2017’ye yeni bir başlangıçla giriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Sekiz yıldır KPMG Türkiye başkanlığını yürüten Ferruh Tunç, koltuğunu Murat Alsan’a devretti.
Şirkette 22 yıldır görev yapan denetim bölümü başkanı ve şirket ortağı Murat Alsan, ODTÜ İşletme Bölümü mezunu.
1995 yılından bu yana KPMG Türkiye’de bulunan Murat Alsan, aynı zamanda KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Başkanlığı’nı yürütüyordu.
KPMG Türkiye’deki bu değişimin nedeni, sektörün deneyimli ismi Ferruh Tunç’un emekli olması. Tunç, 2009-2016 yılları arasındaki başkanlığı döneminde şirketin gelirlerini 2,5, çalışanlarını da 2 kat büyüttü.
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