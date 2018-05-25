KPMG Türkiye’ye yeni danışman

Mayıs 25, 2018 0 Yorum 95 Okunma
KPMG Türkiye’ye yeni danışman

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması KPMG ekibini güçlendirmeye devam ediyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Son olarak Orhan Turan KPMG Türkiye’nin yeniden yapılandırma ve refinansman hizmetlerinde danışman olarak göreve başladı.

Kariyerine 1996 yılında Toprakbank’ta başlayan Turan, Kahve Dünyası ve Türk Ekonomi Bankası’nda yöneticilik yaptı. Son olarak, 2014 yılında Doruk Grup Holding’te genel müdür ve icra komitesi üyesi olarak çalıştı



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