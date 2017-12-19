Kurumsal iletişimden sorumlu

Aralık 19, 2017 0 Yorum 86 Okunma
Kurumsal iletişimden sorumlu

2013 yılından bu yana Anadolu Isuzu’da çalışan Handan Düzgün, artık şirketin kurumsal iletişim sorumluluğunu üstlenecek.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Anadolu Üniversitesi’nde önce halkla ilişkiler, daha sonra işletme yönetimi bölümünü bitiren ve yüksek lisansını Maltepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Düzgün, kariyerine 2007 yılı temmuz ayında Sabancı Holding’te kurumsal iletişim sorumlusu ve genel müdüre bağlı baş asistan olarak başladı.



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